Shawn Bradley, ex estrella de la NBA, queda parapléjico tras ser atropellado

El mundo de la NBA está consternado, después de que la ex estrella de la NBA, Shawn Bradley dio a conocer que sufre paraplejia después de que un auto lo atropellara mientras circulaba en su bicicleta.

El incidente, sufrido el pasado mes de enero, ocurrió en vivienda en St. George, en el estado de Utah, cuando Bradley fue embestido por un auto.

A través de un comunicado, los Mavericks de Dallas dieron a conocer la gravedad de la lesión. “El accidente le causó una lesión traumática de la médula espinal y lo dejó paralizado”, explican.

“Su fuerte sentido de la fe está siendo puesto a prueba mientras participa en una extenuante terapia física y aprende a lidiar con el desafío de la paraplejia.

Los médicos le han advertido que este camino hacia la recuperación será largo y arduo, quizás un desafío físico aún más difícil que jugar al basquetbol profesional”, se lee en el boletín.

The Dallas Mavericks have issued a press release on behalf of former Maverick Shawn Bradley as well as statements from Mark Cuban and Donnie Nelson. pic.twitter.com/F9fCtlZ1zJ

— Mavs PR (@MavsPR) March 17, 2021