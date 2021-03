Sí se murió el amor: Sara Carbonero e Iker Casillas confirman su ruptura sentimental

Iker Casillas y Sara Carbonero han puesto fin a uno de los matrimonios más reconocidos en el mundo del fútbol.

Hace algunos días, la pareja española anunció en sus redes sociales la inminente ruptura sentimental, luego de más de nueve años de relación, en la que procrearon a dos pequeños, de nombres Lucas y Martín.

Los rumores habían rodeado a la pareja; incluso, la revista española “Lecturas” adelantó en su portada la separación, por tal motivo Iker y Sara decidieron salir a parar los dimes, para aclarar la situación.

Desde hace algunos años, cuando Casillas fue a jugar al Porto de Portugal, la estabilidad en el matrimonio comenzó a tambalearse, así lo confirmaron diversos diarios españoles.

El mensaje, sobre su ruptura, lo publicó Carbonero en su cuenta de Instagram, con un tono amistoso que da entender que seguirán viéndose con frecuencia, ya que lo primordial es la felicidad de sus hijos.

“Tanto Iker como yo, nos sentimos enormemente orgullosos de la familia que somos y de haber podido compartir un amor que nos ha llenado de felicidad durante todos estos años de unión. Hoy, nuestro amor de pareja toma caminos distintos, pero no lejanos puesto que continuaremos juntos en la maravillosa tarea de seguir siendo padres dedicados, como hasta ahora lo hemos hecho. Es una decisión muy meditada y que tomamos de mutuo acuerdo.

Así como tuvieron alegrías también tuvieron momentos complejos en su vida, sobre todo en 2019, cuando a Iker le dio un infarto mientras se entrenaba con el Porto.

Por su parte, Sara ha sostenido una batalla difícil con el cáncer, ya que le detectaron un tumor en los ovarios, situación que la orilló a realizarse varias sesiones de quimioterapia.

De hecho, el guardameta no estuvo tan unido a Carbonero cuando estuvo enferma; incluso, Iker dejó entrever en una entrevista que la relación estaba mal, al grado de no estar juntos en momentos tan difíciles.

“Con esto de la pandemia Sara ha querido estar más cerca de su gente. De su madre, de su hermana. Están muy unidas. No pude estar. Sabíamos que estaba muy malito (el abuelo de Sara) porque desde que se murió su esposa él se había ido apagando y entonces decidimos que Sara y los niños se fueran allí para estar cerca.

“No pude ir porque era la final de la Copa de Portugal y para entrar al estadio tenía que hacerme un test de coronavirus. Además, era mi último partido con el equipo y en activo y tenía que estar. La verdad es que he estado de un lado a otro e igual no he estado lo que tendría que haber estado al lado de Sara”.