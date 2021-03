Fallece Marvin Hagler, legendario campeón mundial de peso mediano

El mundo del boxeo está de luto, tras el anuncio de la muerte del histórico Marvin ‘Marvelous’ Hagler, ex campeón mundial de peso mediano.

El Salón de la Fama del Boxeo Internacional perdió la vida a los 66 años, así lo confirmó su esposa.

“Hoy, lamentablemente, mi amado esposo Marvelous Marvin falleció inesperadamente en su casa aquí en New Hampshire.

"Nuestra familia le pide que respete nuestra privacidad durante este momento difícil", explicó Kay G. Hagler.

Hagler fue campeón indiscutible de las 154 libras entre 1980 y 1987, fue nombrado dos veces el peleador del año por la revista The Ring, quien también lo nombró como el cuarto mejor peso mediano de todos los tiempos.

Marvin Hagler enfrentó a peleadores como Sugar Ray Leonard, Roberto Durán y Tommy Hearns.

Marvelous hizo 12 defensas exitosas de título mundial en peso medio, donde reinó por por el CMB, la AMB y la FIB.

El reinado de Hagler llegó a su fin en 1987 contra nada menos que el ícono del boxeo Sugar Ray Leonard , quien salió de su retiro para otra oportunidad por el título.

Marvelous Hagler terminó su carrera con un récord de 62 triunfos (52 por nocaut) y tres derrotas, aunque nunca por la vía del cloroformo.

En redes sociales, algunos boxeadores ya han lamentado la pérdida, como Román ‘Chocolatito’ González, quien mandó un mensaje para la familia del ex campeón.

Marvelous Marvin Hagler's fan page on Facebook, which was generally run by the great man himself, unfortunately announced his death just a short while ago.

Hagler was one of the greatest middleweights of all time, and a class act. Rest well, sir. pic.twitter.com/xXZ1EePiVD

— Boxing History (@BoxingHistory) March 13, 2021