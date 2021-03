Carla Cortijo es la nueva directora de operaciones del BSNF

El Baloncesto Superior Nacional Femenino (BSNF) celebró ayer, martes, una conferencia de Prensa virtual para presentar a la exjugadora Carla Cortijo como la nueva Directora de Operaciones del organismo y al licenciado Rafael J. Otero Díaz como director de torneo.

“Hace unas cuantas semanas el anterior Director de Torneo, René Morales, decidió abandonar el puesto por compromisos profesionales que ya llevaba un tiempo desarrollando y eso nos brindó la oportunidad de añadir al Lic. Rafael Otero como nuevo Director de Torneo”, explicó Luis G. Miranda Ramos, Director General del BSNF. “(Carla) se ganó por derecho propio ser integrada a la estructura de la Liga Femenina. Estará con nosotros trabajando una nueva imagen, la televisión, el área de creatividad, futuras alianzas con otras ligas del mundo y todas las cosas nuevas que podamos integrar”.

Cortijo, quien se retiró en el 2018 tras ganar varios campeonatos con las Gigantes de Carolina en el BSNF, dijo estar agradecida con Miranda Ramos y los apoderados por el nombramiento.

“Voy a trabajar intensamente para que el BSNF regrese este 2021 por todo lo alto. Es una responsabilidad mía, de Gaby, Otero, de todos aquí para que esta Liga siga creciendo y mejorando. Y, es bien importante para mí que más mujeres se sigan incorporando al BSNF. Sé que esta Liga va a llegar al nivel máximo, igual que yo siempre busqué y logré como jugadora”, manifestó la primera puertorriqueña desarrollada en la Isla en jugar WNBA.

Otero sustituye a René Morales que estuvo en el puesto desde la temporada 2016.

“Acepto con mucha humildad y mucho compromiso el llamado que me hizo Luis Gabriel. Yo llevo muchos años relacionado con la Liga. Fui agente y representé jugadoras nativas como refuerzos. Colaboré con varios apoderados en la confección de los equipos y en otras facetas que no están públicamente comunicadas, pero siempre he estado ahí”, sostuvo Otero.