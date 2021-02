Tito Trinidad se convierte en padrino de programa de boxeo de San Germán

El púgil puertorriqueño Félix ‘Tito’ Trinidad se convirtió ayer, viernes, en el padrino del ‘Programa de Boxeo’ del Municipio de San Germán, dirigido por Rubén Centeno.

El evento se llevó a cabo en el Gimnasio de Boxeo Efrén Feliberty, donde el atleta aprovechó la oportunidad para hablarle a la juventud allí reunida de la importancia de la disciplina y perseverancia a nivel personal y profesional.

“Aunque no descarto en algún momento dado de la vida convertirme en entrenador o manejador, ahora mismo me veo solamente como conferenciante… En este preciso momento, me encuentro dedicándole mucho tiempo a la familia”, manifestó el deportista.

“‘Tito’ va a estar con nosotros, de dos a tres veces al año, ayudando al instructor de boxeo Georgie Iglesias… Va a estar colaborando con lo que tiene que ver con la programación deportiva y recreativa”, informó Centeno.

“‘Tito’ es, sin duda alguna, uno de los boxeadores más completos a nivel mundial. Además, tiene unos grandes conocimientos y valores humanos… Esto es lo que nosotros buscamos, que no sólo nos ayude en la faceta del entrenamiento y clínicas deportivas sino que también pueda inspirar a los participantes con las experiencias de la vida”, agregó.