Julio César Chávez Jr. lanza reto al 'Canelo' tras vencer a Yildirim

Tras la victoria frente a Avni Yildirim, Saúl Álvarez recibió un reto de un viejo rival.

Julio César Chávez Jr. mandó un par de polémicos mensajes en contra del campeón de la AMB y CMB, después de fulminar a su rival en apenas tres rounds.

"Gana Canelo ! Pero una u otra forma no puede darle a los espectadores un espectáculo digno! Sobre todo cuando se dice ser el mejor ! un rival sin 2 años sin subirse a un ring ! Yo me subo Canelo y no cobro en 175 libras el día que quieras!", escribió en redes sociales.

En otro tuit, criticó la victoria de Álvarez Barragán y reiteró que no cobraría por la pelea.

"Vuelvo a repetir con estos rivales lo único que da entender que quiere generar dinero ! Yo no le voy a cobrar nada ! Peleare gratis con Canelo y no lo va reconocer! No ganaría con nadie más dinero que una revancha conmigo! Con nadie la única condición 175 ! No dinero !", publicó.

JC Chávez Jr. y ´Canelo' se enfrentaron en 2017, en donde el tapatío se llevó el triunfo por decisión unánime.

Desde entonces, Chávez Jr se ha visto envuelto en la polémica. En su carrera solo ha sumado cuatro peleas más, con un saldo de dos victorias y dos derrotas.

