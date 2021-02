Natalia Meléndez sigue en la lucha contra los ataques machistas en el deporte

La comentarista deportiva, Natalia Meléndez tuvo que salir al paso nuevamente a una expresión pública que puso en tela de juicio su capacidad profesional. En esta ocasión, la exbaloncelista de la Selección Nacional aprovechó para señalar que todos los días tiene que lidiar con estos comentarios y que esto no debe desanimar a futuros profesionales en el campo del análisis deportivo.

Un periodista deportivo radial comentó en redes sociales que si alguna vez se podría ver a Meléndez como una “comentarista deportivo diversa real o siempre la veremos como una basketball fan commentator”. Meléndez, con años de experiencia en el análisis del baloncesto, publicó el tuit del periodista radial, pero sin poder cuestionarle directamente, ya que este la tiene bloqueada en redes.

“A los futuros profesionales, les aseguro que este tipo de señalamientos pasa todos los días y parece no dar tregua. Ya deben haberse dado cuenta con le tipo de personas y ataques que he tenido que manejar por cuestionarse mi rol como comentarista profesional y ex jugadora de baloncesto. A ustedes, no se quiten, que les sirva de motivación. Ahora bien, tengo que ir a prepararme para el partido de esta noche de Puerto Rico contra Bahamas. Yo estaré comentando, según él como ‘basketball fan”; mientras él, posiblemente estará sintonizando el partido desde su sofá”, publicó Meléndez en sus redes sociales.

Meléndez es parte del banco de comentaristas deportivos de Wapa 2 para las ventanas clasificatorias de Puerto Rico en el baloncesto FIBA. Anoche los boricuas tuvieron un sufrido triunfo ante México y esta noche se miden a Bahamas.

Más adelante, el periodista que generó el comentario inicial pidió disculpas, “de haber causado incomodidad” y dijo que se había “tergiversado” su comentario.

Las expresiones de apoyo en redes sociales a la trayectoria profesional de Meléndez fueron múltiples.

En septiembre pasado, Meléndez abandonó un proyecto digital con The Playmaker luego de una acalorada discusión en la que la ex baloncestista no se rindió cómoda. En aquel entonces, la comentarista dijo que buscaría un espacio donde se respetase su voz y su estilo, como el de cualquier otro individuo.

Natalia Meléndez explica por qué salió de programa con The Playmaker La analista afirmó que espera poder desarrollarse en un espacio donde se respete su voz y su estilo, como el de cualquier otro individuo.

Te puede interesar: