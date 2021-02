Carlos Correa lanza campaña de recaudación de fondos a beneficio de víctimas de tormenta invernal

La estrella de los Astros de Houston, Carlos Correa, anunció una campaña de recaudación de fondos para las familias afectadas por la tormenta invernal en áreas desventajadas de Houston.

"Esta es nuestra campaña de recaudación de fondos para beneficiar a las familias sin electricidad, agua, comida y refugio en áreas desatendidas de Houston", publicó el puertorriqueño en un tuit junto al enlace que lleva a la página de la fundación que estableció junto a su esposa Daniella. En el lugar, las personas pueden hacer su donativo.

This is our fundraising campaign to benefit families without power, water, food and shelter in underserved Houston areas.

We will be collaborating with @nacchelp, @astrosfoundation, @kidsmealshouston to provide food to families in need. https://t.co/r1PNlVC6Xx

— Carlos Correa (@TeamCJCorrea) February 19, 2021