Bad Bunny es nuevo campeón 24/7 de la WWE

El cantante Bad Bunny sigue viviendo su sueño en la WWE, ya que es gran fanático de la lucha libre, y ahora puede presumir que es campeón 24/7, título que conquistó este lunes en RAW.

El puertorriqueño se encontraba en una entrevista trasbastidores con Damian Priest y justo enfrente de ellos Akira Tozawa conquistó el título después de vencer a R-Truth.

Mientras festejaba, Torzawa chocó con Priest, quien se molestó y noqueó al japonés. El gladiador estadounidense le dijo a Bad Bunny que aprovechara para despojar del título a Akira.

Benito Antonio Martínez Ocasio, nombre real del intérprete de reguetón, se puso encima de Torzawa y el referido realizó el conteo para declararlo nuevo campeón.

El título 24/7 se expone en cualquier momento y en cualquier lugar mientras exista un árbitro.

El Conejo Malo se ha convertido en un personaje recurrente de la WWE después de su participación en la última edición de Royal Rumble.

Congratulations @sanbenito on becoming the NEW #247Champion on #WWERaw! pic.twitter.com/JQzPe52jAe

— WWE (@WWE) February 16, 2021