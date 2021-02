Jayson Vélez promete sorprender en pelea contra Gabe Flores, Jr. en Las Vegas

Luego de dos grandes guerras sobre el cuadrilátero en el 2020, Jayson “La Maravilla” Vélez (29-7-1, 21KO’s) subirá nuevamente al ensogado el próximo sábado, 20 de febrero en el MGM de Las Vegas para enfrentar, en pleito pactado a 10 asaltos, al juvenil prospecto mexicoamericano Gabe Flores, Jr. (19-0, 6KO’s).

“Una vez más tengo la oportunidad de treparme al ring ante otro gran rival, y hacerlo nuevamente en una plataforma tan importante como lo es ESPN”, mencionó el ex contendiente mundial natural de Juncos. “De mis combates con (Jaime) Arboleda y (Oscar) Valdez aprendí que debo tener más paciencia. Con Arboleda estuve dominando los primeros asaltos, luego entré en una guerra innecesaria, la cual sé que el público se la disfrutó, pero me salí del plan de pelea. Con Valdez me desesperé y quise imponer mi fuerza. Como todos saben, no fue la decisión correcta. Ahora vengo con más calma y voy a aprovechar cada segundo.”

El 8 de febrero de 2020, Vélez cayó por decisión dividida en un emocionante y controversial combate ante Jaime Arboleda. “La Maravilla” castigó y derribó a su rival colocándolo al borde del nocaut en el duodécimo y último asalto. Posterior a este revés, el 21 de julio, el boricua regresó a la acción para chocar a 10 asaltos ante el campeón mexicano Oscar Valdez. Como de costumbre, Vélez salió a deleitar a la fanaticada con su boxeo aguerrido, pero perdió el duelo por nocaut técnico en el último asalto del combate.

En este nuevo capítulo, Vélez tendrá en Flores a una joven promesa que representa el boleto a una nueva oportunidad por el cinturón mundial.

“Sé que Flores es una de las grandes promesas de Top Rank, ya que lo firmaron cuando solo tenía 16 años”, indicó el veterano de 32 años de edad. “Tendré un rival que mueve muy bien sus piernas, tiene mucha velocidad de manos y es muy talentoso. Va a ser una pelea difícil, pero estoy seguro que será bien entretenida. Tal vez no tan movida como mis últimas dos peleas, porque debo ser más inteligente y cuidarme de su velocidad, y no entrar al fuego inconscientemente como siempre hago, pero será una guerra. El tiene la juventud (20 años), pero yo tengo la experiencia. Me siento mucho más maduro. He trabajado para la victoria y me voy a llevar la victoria. Voy a sorprender el 20 de febrero en Las Vegas. Va a ser otra clásica batalla Puerto Rico contra México”.

El combate Jayson Vélez-Gabe Flores, Jr. tendrá el turno semiestelar de la cartelera en donde Miguel Berchelt expondrá su cinturón súper pluma del Consejo Mundial de Boxeo ante Oscar Valdez. La cartelera será transmitida en vivo por ESPN.

