Le niegan permiso para ir al baño y tenista amenaza con orinarse en los shorts

Un singular incidente se suscitó en el partido del Abierto de Australia entre Denis Shapovalov ante Jannik Sinner, partido que por cierto, duró casi cuatro horas y al final se inclinó a favor del canadiense por 3-6, 6-3, 6-2, 4-6 y 6-4.

En un momento del encuentro Shapovalov se molestó con el juez central porque no lo permitió ir a orinar, incluso amenazó con hacerlo en una botella o en sus shorts.

"¿Qué pasa?, ¿me van a multar? No me interesa. ¿A qué te refieres con que no puedo ir al baño? Tengo que ir. Me voy a orinar en los pantalones, voy a arruinar el partido, voy a hacerlo en una botella", reclamó Shapovalov visiblemente molesto. Mira el video: