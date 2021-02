Espectacular rodillazo que terminó una pelea de UFC en 28 segundos

El peleador de UFC Cory Sandhagen se llevó la noche de UFC Vegas 18 por el tremendo nocaut que propinó al legendario Frankie Edgar, y que terminó su pelea en tan solo ¡28 segundos!

Apenas iniciaba el combate cuando Sandhagen esperó el momento oportuno para conectar tremendo rodillazo al rostro de Edgar para enviarlo a la lona de donde ya no se levantó.

El recurso no solo le significó la victoria, también la bonificación de 50 mil dólares, que se entrega a quien realiza el nocaut más impresionante de la noche.

"Se siente bien, pero es Frankie Edgar. No quiero ver que le pase eso a él, pero mejor a mí que a él. Ese es el juego", declaró Sandhagen en clara señal de respeto a su rival.

I’ve been watching this on a loop and it gets more and more fascinating (and more and more brutal) with every watch.

pic.twitter.com/lxSURJMjhf

— Andreas Hale (@AndreasHale) February 7, 2021