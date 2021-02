Revelan el último video de Diego Maradona con vida: "Estoy abollado"

A un poco más de dos meses de la muerte de Diego Maradona, se reveló el último video en el que el "Diez" aparece con vida.

En dicho video, revelado por Crónica TV, Diego se dirige al médico Leopoldo Luque, quien hoy está siendo investigado por presunto homicidio culposo del campeón del mundo en México 1986.

"Hola Luque. Estoy abollado, pero todo bien. Sabes que no me gustan las intimidades. Y, bueno, cuando estoy con gente buena salgo de mi madriguera. Un beso, Luque. Leopoldo Jacinto Luque", son las palabras de Maradona, quien aparece acompañado de su ex pareja Verónica Ojeda.

Las imágenes fueron captadas mientras el ex capitán de la selección argentina se encontraba en el post operatorio de una cirugía por un hematoma subdural.

Cabe consignar que por estos días el médico Leopoldo Luque y la siquiatra Agustina Cosachov se encuentra en el centro de la polémica, tras unos audios filtrados en los que hablan de Maradona.