Irad Ortiz se convierte en el primer boricua en ganar tres premios Eclipse

El jinete boricua Irad Ortiz Jr, fue galardonado hoy con el tercer premio Eclipse que recibe de manera consecutiva tras liderar las estadísticas.

Según la página BloodHorse, Ortiz se une a la lista de otros tres jinetes en la historia de los premios que se han llevado tres veces el galardón de manera consecutiva desde 1971.

El puertorriqueño de 28 años tuvo 1,266 montadas, 300 victorias y una ganancia de $21,050,726.

"El año pasado tuvimos un buen año, pero habían muchas cosas pasando honestamente", le dijo el boricua a la publicación. "Perdí a mi abuelo, el 2020 fue triste para todos. Ojalá podamos empezar el nuevo año y olvidar todo lo que fue malo del año pasado para continuar con la vida regular.

The gray Soup and Sandwich dominates race 6 for trainer @markecasse and gives jockey @iradortiz his third win today! #GulfstreamPark #ChampionshipMeet pic.twitter.com/oqtnf6kxAA

— Gulfstream Park (@GulfstreamPark) January 28, 2021