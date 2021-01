Jugador de la NFL fue arrestado por ahorcar a su novia

Chad Wheeler, liniero de los Seahawks de Seattle, fue detenido la mañana del sábado pasado por sospecha de violencia doméstica. Si bien fue liberado el martes, tras pagar 400 mil dólares de fianza, el jugador de futbol americano está acusado de ahorcar a su novia.

De acuerdo con información de The Seattle Times, Wheeler ahorcó a su pareja por que no aceptó a inclinarse ante ella, por lo que la arrojó a la cama y estranguló hasta que perdió el conocimiento.

La mujer recuperó la conciencia y Chad, que estaba cerca de la cama, la vio y dijo “Vaya, ¿sigues viva?”. Al escuchar esto, ella pudo refugiarse en el baño y desde ahí llamó a la policía para pedir auxilio.

Chad Wheeler fue arrestado después del incidente en una residencia del suburbio de Kent, al norte de Seattle. Un juez fijó la fianza en 400 mil dólares y le ordenó que no tuviera contacto alguno con la mujer, además que entregara todas las armas que tuviera.

Sumado a esto, este miércoles los Seahawks informaron que Wheeler ya no es parte del equipo después lo sucedido el pasado fin de semana.

La víctima también declaró a la policía que Chad sufre de desorden de bipolaridad y que no había tomado su medicamento. El comunicado de la franquicia de la NFL fue por el mismo tono al decir “Invitamos a Chad a que busque la ayuda que necesita. Si experimentas problemas de salud mental, por favor, contacta ayuda”.

Wheeler también se pronunció en redes sociales sobre lo sucedido y señaló que estuvo un episodio maniaco: "Eventos sucedieron a lo largo del fin de semana por un episodio maniaco. Lamento profundamente el dolor y sufrimiento que causé a (la mujer) y su familia. Me disculpo profusamente por el tumulto que he causado a mi familia, compañeros, fanáticos y aquellos más cercanos a mí. Lo más importante ahora es que reciba el cuidado que requiere y yo reciba ayuda. Ambas cosas están sucediendo”

Por último dijo que se alejará del futbol americano para recibir ayuda, además de que expresó su lamento y arrepentimiento.

I apologize profusely for the turmoil that I have caused to my family, teammates, fans and those closest to me. The most important thing right now is that Alleah gets the care she needs and I get help. Both are happening.

— Chad Wheeler (@ChadWheeler72) January 27, 2021