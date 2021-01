El mundo del deporte recuerda a Kobe Bryant en el primer aniversario de su muerte

A un año del fatídico 26 de enero del 2020, donde el mundo fue impactado con la noticia del fallecimiento del astro del baloncesto Kobe Bryant en un accidente aéreo en el cual su hija también perdió la vida.

En el día de hoy, varias figuras del deporte en general han homenajeado a Kobe Bryant con publicaciones en sus redes sociales.

View this post on Instagram

View this post on Instagram

View this post on Instagram

View this post on Instagram

View this post on Instagram

View this post on Instagram

Kyrie showed up to tonight's Nets game in a Kobe jersey 🐍🖤

(via @BrooklynNets)pic.twitter.com/2LyKp0ajl0

— SportsCenter (@SportsCenter) January 25, 2021