Super Bowl regala entradas a más de 7 mil trabajadores de la salud que ya fueron vacunados

LA NFL informó este viernes 22 de enero que el Super Bowl 2021 que se celebrará el 7 de febrero en el Estadio Raymond James de Tampa (Florida) se realizará con la presencia de 22.000 aficionados. Además indicó que de esa cantidad estarán 7.500 trabajadores de la salud que ya fueron vacunas y ya recibieron sus entradas gratis.

En un comunicado oficial, la organización ha querido premiar la gran labor que están llevando a cabo los profesionales de la salud y les otorgó entradas gratis a los profesionales que han trabajado arduamente en la pandemia. La condición es que ya deben estar vacunados contra la covid-19.

"Estos dedicados trabajadores de la salud continúan poniendo en riesgo sus propias vidas para servir a los demás, y les debemos nuestra continua gratitud. Esperamos de alguna manera que esta iniciativa inspire a nuestro país y reconozca a estos verdaderos héroes estadounidenses", dijo Roger Goodwell, el comisionado de la NFL.

The NFL is inviting 7,500 vaccinated health care workers to attend Super Bowl LV to thank and honor them for their continued extraordinary service during the pandemic.

To celebrate, @nflcommish surprised Sarasota Memorial Hospital health care workers with tickets to #SBLV. pic.twitter.com/iurMY0BvMM

— NFL (@NFL) January 22, 2021