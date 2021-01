Charles Barkley dice jugadores de la NBA y NFL merecen "trato preferencial" con la vacuna por pagar más impuestos

El exjugador de baloncesto y actual analista¬†deportivo se√Īal√≥ que los atletas de ligas como la NBA y la NFL merecen ser vacunados antes que el resto de la poblaci√≥n por la cantidad de impuestos que pagan al a√Īo.

"Por la cantidad de impuestos que pagan estos jugadores, merecen trato presencial", dijo Barkley en la transmisión del programa Inside The NBA que se transmite por la candena estadounidense TNT.

Las expresiones del exbaloncelista surgen luego de que la liga se viera obligada a posponer varios partidos de temporada por protocolos de COVID-19. Barkley asegura que los atletas de ligas como la NBA, NFL y NHL deben ser vacunados contra el COVID-19 antes que otras personas por pagar m√°s en cantidad de impuestos.

El pasado martes, la liga y el sindicato de jugadores anunciaron modificaciones en el protocolo sanitario que se aplicar√°n ‚Äúpor al menos las pr√≥ximas dos semanas‚ÄĚ. Los jugadores y personal deber√°n permanecer en sus residencias cuando se encuentren en sus ciudades y no podr√°n salir de sus hoteles cuando est√©n de gira, con los entrenamientos y partidos como salvedad.

Charles Barkley says NBA/NFL players should jump the line and get vaccine shots because they pay more taxes than normal people pic.twitter.com/ce5y1WTTOk

— gifdsports (@gifdsports) January 15, 2021