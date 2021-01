"Julio César Chávez era mejor que Floyd Mayweather": Mike Tyson

Mike Tyson, voz autorizada del boxeo, ha dicho en muchas ocasiones que Floyd Mayweather Jr. no es uno de los pugilistas históricos en el deporte.

Incluso, “Iron Mike” ha criticado el estilo que tenía “Money” sobre el cuadrilátero, al cual ha llamado temerario.

Hace unos días, Tyson fue contundente y aseguró que Julio César Chávez fue mejor boxeador que el norteamericano.

“Que no me diga Mayweather que es el mejor peleador con 50-0. Es un gran peleador, no hay duda, pero con 50-0. Julio César Chávez tuvo 90 peleas invicto, peleaba como ocho veces al año contra cualquiera que quisiera pelear con él, contra cualquiera que estuviera en los rankings”, señaló Mike en su podcast titulado Hotboxin.

Mike Tyson quiere pelear con Julio César Chávez. Julio César Chávez, uno de los boxeadores más reconocidos en #México y actual comentarista de este deporte, confesó que el propio #multicampeón estadounidense, Mike Tyson, lo buscó para proponerle una pelea de exhibición pic.twitter.com/SOZNIkGdxG — Solo en Nuevo León (@Solo_NL) July 23, 2020

Además, la leyenda del boxeo comentó que Floyd tuvo pocos combates en su carrera, para determinar si es uno de los mejores libra por libra de la historia del pugilismo.

“Floyd es un gran peleador, no me lo tomen a mal, pero tuvo 50 peleas invicto, Sugar Ray Robinson tuvo 47 peleas, perdió una, y luego tuvo una racha de 78 triunfos. Con 60 nocauts”, sentenció.

Holyfield persigue a Tyson

Evander Holyfield sigue muy pendiente de lo que hace Mike Tyson; incluso, en diferentes ocasiones ha lanzado indirectas al legendario pugilista.

Y es que, Evander quiere a como dé lugar la revancha ante Mike, para revivir una de las rivalidades más importantes que tuvo el boxeo mundial.

“La cosa es que, si está destinado a darse, sucederá. Lo que puedo decirles es que mi equipo está hablando con la gerencia de Mike, así que estoy esperando una decisión. Se están comunicando ahora mismo. Es una decisión que tiene que tomar Mike y ambos tenemos que llegar a un acuerdo.

“Creo que, si peleo contra Mike, la pelea generará 200 millones de dólares, será el combate más grande que haya; él ya tiene mi mensaje”, detalló.