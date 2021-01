New York Mets adquieren al boricua Francisco Lindor

Los Mets de New York entraron en un acuerdo para adquirir al campocorto puertorriqueño Francisco Lindor, informó hoy, jueves, el equipo a través de sus redes sociales.

Junto a Lindor también hará su llegada al equipo el lanzador venezolano Carlos Carrasco.

En cambio, los Indios recibirán al campocorto Andrés Giménez, a Amed Rosario y dos prospectos de liga menor: Josh Wolf e Isaiah Greene.

We have acquired INF Andrés Giménez, INF Amed Rosario, OF Isaiah Greene and RHP Josh Wolf from the New York Mets in exchange for SS Francisco Lindor and RHP Carlos Carrasco. pic.twitter.com/MhxvJR2QuF

— Cleveland Indians (@Indians) January 7, 2021