Cristiano Ronaldo fue elegido el mejor futbolista del siglo XXI

El delantero portugués de la Juventus, Cristiano Ronaldo, y el Real Madrid recibieron este domingo los galardones de mejor jugador y equipo del siglo (2001-2020), al igual que Pep Guardiola el de mejor entrenador, en la gala celebrada en el Armani Hotel, en el rascacielos Burj Khalifa de Dubái.

Esta tradicional gala del fútbol, con la presencia del presidente de la FIFA, Gianni Infantino, entregó por primera vez los premios al siglo, para reconocer los últimos 20 años. El premio al mejor jugador de 2020 no fue para Cristiano esta vez sino para el ariete del Bayern Múnich Robert Lewandowski, ganador también del 'The Best' de la FIFA.

Cristiano se llevó ese galardón especial, como lo hicieron el Real Madrid y Pep Guardiola en la categoría de equipo y entrenador.

Te podría interesar:

Vacuna para atender contagio del Covid-19 fortalecerá el sector de Turismo Médico en Puerto Rico Fortalece a la Isla como destino para que pacientes de otros estados o países reciban asistencia médica

Mientras, en los premios al 2020, el técnico del Bayern Hans-Dieter Flick recibió el de mejor entrenador. Del mismo modo, el equipo alemán, campeón de la Champions, de la Supercopa de Europa y de todo en su país, fue elegido equipo del año para unos Globe Soccer que rindieron homenaje a Diego Armando Maradona y Paolo Rossi, recientemente fallecidos.