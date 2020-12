El Jackpot del Encanto se une al BSN en la burbuja

En respaldo al fortalecimiento de la economía local y al desarrollo del deporte en Puerto Rico, el Jackpot del Encanto está dentro de la burbuja como auspiciador principal del torneo 2020 del Baloncesto Superior Nacional (BSN), desde su inicio y ahora, durante la serie final entre los Vaqueros de Bayamón y los Piratas de Quebradillas.

La información la compartió el Comité de Mercadeo del Jackpot del Encanto, que está compuesto por representantes de Aristocrat Technologies, la Comisión de Juegos del Gobierno de Puerto Rico y los Casinos de Puerto Rico.

“El Jackpot del Encanto se unió por primera vez al BSN para brindar un sólido respaldo al deporte en Puerto Rico y a nuestros atletas. Es momento de unir esfuerzos entre industrias para ayudar a levantar la economía, fomentar el turismo y abonar al bienestar general de nuestro país a través del esparcimiento que proveen ambas marcas”, dijo Antonio Vélez, director ventas y desarrollo de negocios de Aristocrat Technologies, Inc. El valor de este auspicio asciende a $200,000.00.

Durante el torneo, dentro de la novedosa burbuja en el Wyndham Grand Rio Mar Puerto Rico Golf & Beach Resort, se ubicaron máquinas del Jackpot del Encanto para el disfrute de los jugadores, sumadas a una amplia presencia en la cancha que incluye el logo del Jackpot del Encanto en las zonas de tiro libre y vallas laterales. También, gracias a este auspicio, la fanaticada del BSN podrá optar por ganar memorabilia exclusiva a través de actividades que se realizarán en los Casinos de Puerto Rico y a través de su página en Facebook (@Casinosdepuertorico2020).

Alrededor de la isla hay un total de 64 máquinas Jackpot del Encanto Deluxe y 126 máquinas del Jackpot del Encanto original. Las máquinas Jackpot del Encanto Deluxe dan la oportunidad de optar por un premio garantizado de hasta $60,000.00 con sólo 50 centavos. Mientras, las máquinas Jackpot del Encanto tienen un premio mayor garantizado a pagar antes de hasta $30,000.00 con una apuesta de 36 centavos.

Recientemente, tres personas han resultado ganadoras del Jackpot del Encanto Deluxe; en el Tropical Casino del Hotel Hyatt Place en Bayamón, con un premio pagado al instante por la cantidad de $54,036.90 producto de una apuesta de $2.50; y dos premios en El Tropical Casino del Holiday Inn en Mayagüez por $59,282.00 y $58,710, respectivamente.

“El BSN es la liga de baloncesto de Centroamérica y el Caribe de mayor trascendencia a nivel mundial, lo que significa que millones de personas a través de Puerto Rico y el mundo han podido conocer sobre el entretenimiento que representa el Jackpot del Encanto. Nuestras máquinas cuentan con la tecnología más avanzada y, entre otras cosas, presentan coloridas ilustraciones de los atractivos de Puerto Rico en sus pantallas 4k, como herramienta para fomentar el turismo”, comentó José A. Maymó Azize, director ejecutivo de la Comisión de Juegos del Gobierno de Puerto Rico.

Las máquinas del Jackpot del Encanto están ubicadas en 15 casinos alrededor de Puerto Rico: Casino de la Plaza, Ponce Plaza Hotel; Casino del Mar, La Concha Resort, San Juan; Casino del Sol, Courtyard by Marriott Isla Verde; Casino Metro, Sheraton Puerto Rico, San Juan; Casino Real, Four Points by Sheraton Caguas; Blue Dolphin Casino, Costa Bahía Hotel, Guayanilla; El Tropical Casino, Mayagüez Holiday Inn; El Tropical Casino, Ponce Holiday Inn; El Tropical Casino, Hyatt Place Bayamón; Oasis Casino, Embassy Suites Hotel Isla Verde; Ocean Casino, Courtyard by Marriott Aguadilla, Paradise Island Casino, Mayagüez Resort & Casino; Stellaris Casino, San Juan Marriott Hotel y Wyndham Grand Rio Mar Beach Resort & Spa.

Además de ser un centro de entretenimiento para locales y visitantes, los Casinos de Puerto Rico aportan cerca de 150 millones de dólares al presupuesto de la Universidad de Puerto Rico, la Compañía de Turismo y el Fondo General del país, generando sobre 8,000 empleos directos y 3,000 indirectos. Al visitar los Casinos de Puerto Rico y jugar en el Jackpot del Encanto, apoyas a la economía de la Isla.

Los Casinos de Puerto Rico están listos para recibir al público, siguiendo los más estrictos protocolos de seguridad y salubridad. Sus salas de juegos cuentan con vigilancia por cámaras, oficiales de seguridad, un inspector del Negociado de Juegos de Azar 24/7, uso obligatorio de mascarillas, distanciamiento físico con espacios libres entre cada juego, toma de temperatura, procedimientos de limpieza y desinfección, y estaciones de sanitación, entre otras medidas