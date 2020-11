Una futbolista se negó a homenajear a Maradona por “violador y pedófilo”

En todos los torneos del mundo, sin importar su categoría, se han extendido distintos homenajes para quien es el mejor jugador de Argentina y uno de los mayores exponentes del mundo dentro del balompié, Diego Armando Maradona. Sin embargo, Paula Dapena fue la excepción.

La futbolista española de 24 años se sentó este sábado en el acto de memoria del argentino y dio la espalda mientras el resto de sus compañeras mantenía el protocolo: minuto de silencio. La deportista explicó las razones de su actuar.

Dapena se define como una persona con las ideas muy claras. "En cuanto me enteré que habría un acto en su memoria me negué a guardar ese minuto de silencio por un violador, pedófilo, y abusador", indicó.

La española lamentó que apenas tres días antes del amistoso se conmemoró el Día Internacional por la Eliminación de la Violencia contra la Mujer y no de adoptaron gestos similares.

“Para las víctimas no se guardó ni un minuto de silencio; así que, obviamente, no estoy dispuesta a guardarlo por un abusador y no por las víctimas”, insiste.