El BSN suspende jornada del miércoles por posibles casos de COVID-19

El Baloncesto Superior Nacional (BSN), informó que la jornada del miércoles fue cancelada por la "falta de confirmación de los resultados de las pruebas de seguimiento a COVID-19" en varios jugadores.

Los partidos a disputarse entre los Mets de Guaynabo vs. los Capitanes de Arecibo, los Indios de Mayagüez vs. los Santeros de Aguada; y los Brujos de Guayama vs. los Cariduros de Fajardo, no lograron realizarse.

Estos posibles casos de coronavirus estarán recibiendo una prueba de COVID-19 adicional en las próximas horas.

"El BSN informará los resultados y recalendarización de la jornada próximamente", escribieron.

Suspendida la jornada del 25 de noviembre 📰 ⬇️ pic.twitter.com/NqV1POw4RR — BSN Puerto Rico (@bsnpr) November 25, 2020

La temporada se disputa en formato "burbuja" al interior del Wyndham Grand Rio Mar Puerto Rico Golf & Beach Resort en Río Grande.