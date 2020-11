Mike Bruesewitz es el nuevo refuerzo de los Indios de Mayagüez

Los Indios de Mayagüez firmaron al importado Mike Bruesewitz como su nuevo refuerzo en la “burbuja” del Baloncesto Superior Nacional (BSN) en sustitución de Devin Ebanks ante su salida del torneo por razones médicas.

El alero de 6 pies con 6 pulgadas, cuenta con experiencias internacionales en la Liga Nacional de Baloncesto Profesional de México (LNBP), NCAA y NBA Summer League, se informó este domingo en una declaración escrita.

Es la primera vez que Bruesewitz jugará en el BSN, luego de culminar con todo el protocolo y medidas de seguridad, se espera que su debut sea el próximo miércoles, en el partido de los Indios de Mayagüez versus los Santeros de Aguada.

“El objetivo es que nos mejore la ofensiva y la defensa y que nos ayude a mejorar el juego. Nos han hablado muy bien de él. Yo no lo he dirigido nunca, pero me lo recomendaron muy bien y hacemos esto pensando en que el equipo siga mejorando”, expresó el dirigente, Flor Meléndez.

Ante el cómodo pase a la postemporada, el líder del núcleo se mostró pacífico y afirmó que su tribu seguirá mejorando en busca del objetivo.

“Nos sentimos más tranquilos luego de esos dos últimos juegos que hemos ganado, no podemos decir que estábamos tranquilos cuando estábamos 4-3 porque no era como lo habíamos visto, esperábamos ganar en los primeros juegos y no pudimos”, manifestó Meléndez.

“Esto es un equipo talentoso, pero con jugadores que nunca habían jugado juntos”, explicó el veterano estratega. “Cuando los equipos tienen talento van a seguir mejorando, no hay manera de retroceder”, añadió.

La Sultana del Oeste tomó el tercer lugar en la tabla de posiciones al vencer a los Leones de Ponce mejorando su marca a 6-3. Se espera que este sea el último cambio en la plantilla en lo que resta de temporada.

