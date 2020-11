Equipos de la NFL entran en protocolo de COVID-19

Los equipos de la NFL tendrán que someterse a los protocolos intensivos de coronavirus a partir del sábado para mitigar los riesgos de contraer el COVID-19 en medio de un incremento de los casos en todo Estados Unidos.

Será obligatorio portar máscaras en todo momento en las instalaciones de entrenamiento de los equipos, incluyendo durante las prácticas y en la sala de pesas.

Todas las reuniones deberán realizarse de manera virtual o en lugares grandes al aire libre y que hayan sido aprobados por la liga. Las comidas serán para llevar para así evitar que jugadores y otros empleados se congreguen en las cafeterías. También se limitará el tiempo en los vestuarios.

Los equipos que han operado bajo los estrictos protocolos han reducido el contacto cercano casi al 50% desde la Semana 5 de la temporada regular, de acuerdo con un memorándum obtenido por The Associated Press y que el comisionado Roger Goodell entregó a los equipos el miércoles.

