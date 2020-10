Los Dodgers de Los Ángeles ganan la Serie Mundial

Mookie Betts anotó la carrera de la ventaja, que amplió después con un jonrón, para que los Dodgers de Los Ángeles ganaran la Serie Mundial por primera vez desde 1988, al imponerse el martes 3-1 sobre los Rays de Tampa Bay en el sexto juego.

Los Dodgers ostentaron la mejor foja de las Grandes Ligas durante esta campaña abreviada por la pandemia de coronavirus. Y en el encuentro del martes, remontaron para ceñirse al fin la corona que se les había escapado durante más de 30 años.

Para lograrlo, se aprovecharon de una decisión que se debatirá durante años, por parte de los Rays.

El abridor de Tampa Bay, Blake Snell, había recetado nueve ponches y parecía tener el control absoluto del duelo con una ventaja de 1-0. Sin embargo, el manager Kevin Cash lo retiró en la sexta entrada, cuando había un out y corredor en primera.

Los Dodgers atacaron rápidamente, y Betts arrancó hacia home desde la antesala en un rodado de Corey Seager dentro del cuadro para colocar la pizarra 2-1. Seager ganó el premio al Jugador Más Valioso de la Serie.

Aquí el momento del triunfo:

Los boricuas Edwin Ríos y Kike Hernández tendrán sus sortijas de campeones.

Lebrón James, estrella de la NBA que juega con Los Lakers de Los Ángeles, felicitó a los nuevos campeones:

DAMN RIGHT YOU GUYS ARE!!! 👏🏾👏🏾👏🏾👏🏾👏🏾🏆 https://t.co/p43AxyJc1t

— LeBron James (@KingJames) October 28, 2020