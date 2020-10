Rays de Tampa Bay dejan en el terreno a Dodgers

Randy Arozarena, de los Rays de Tampa Bay, anota la carrera del triunfo ante los Dodgers de Los Ángeles en el cuarto juego de la Serie MundialArlington, Texas — Brett Phillips rompió en llanto en medio del terreno del juego mientras Randy Arozarena seguía tendido golpeando el plato.

Lágrimas de alegría y golpes de celebración — y un triunfo inesperado y crucial para los aguerridos Rays de Tampa Bay.

El usualmente inofensivo Phillips empató el juego con un sencillo ante Kenley Jansen con dos outs en la parte baja de la novena entrada y resultó ser el batazo decisivo cuando los Dodgers de Los Ángeles pifiaron dos veces la esférica, permitiéndole a Arozarena anotar desde segunda para guiar a los Rays a una victoria el sábado 8-7 que emátó esta dramática Serie Mundial a dos triunfos por lado.

“¡Vaya, que momento tan especial!”, dijo Phillips.

