Puertorriqueño Edgar Berlanga vuelve a noquear en el primero asalto

El boxeador de ascendencia boricua, Edgar Berlanga volvió a conseguir una victoria por la vía rápida en el primer asalto al vencer la noche del sábado a Lanell Bellows como parte de la cartelera de Lomachenko vs. López en el MGM de Las Vegas, Nevada.

El púgil de 23 años despachó el compromiso en un minuto con 19 segundos. De esta forma, el boxeador representado por Top Rank mejoró su récord profesional a 15 victorias y cero derrotas.

La pelea fue detenida por el árbitro Robert Hoyle ante los golpes de Berlanga que afectaron a Bellows, por lo que fue un nocaut técnico. La pelea estaba pactada para 8 asaltos.

Hasta Mike Tyson reaccionó a la victoria del boricua:

Berlanga looked sensational tonight but he will be at his best when he can knock a guy out like that in the 10th round like he did in the 1st round #LomavsLopez

— Mike Tyson (@MikeTyson) October 18, 2020