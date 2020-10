Conor McGregor volverá a la UFC

Dana White, el máximo representante de la UFC, confirmó que la pelea entre Conor “The Notorius” McGregor y Dustin Poirier ya tiene fecha. Sin embargo, aún falta la confirmación del irlandés.

La pelea se realizaría el 23 de enero de 2021. White explicó a ESPN que no hay fechas disponibles para lo que resta del 2020.

El mandamás de la UFC indicó que se espera el sí o el no de McGregor. No hay un margen de maniobra. Se da o no la lucha, así de simple.

"Le ofrecimos una pelea. Le conseguimos su propia cita. No teníamos una fecha este año. Tenemos todo preparado para este año, con campeones mundiales peleando por títulos. Él aparentemente quiere pelear con Dustin Poirier, así que fuimos a ESPN y le conseguimos su propia fecha. Le han ofrecido a Dustin Poirier el 23 de enero", dijo White.

¿Qué pasará con la lucha McGregor vs Pacquiao?

La leyenda del boxeo filipino, Manny Pacquiao, quiere pelear contra la estrella irlandesa de las artes marciales mixtas (MMA) Conor McGregor el año próximo, indicó este sábado 10 de octubre en un comunicado su asistente.

El combate podría tener lugar en Oriente Medio, afirmó Joson. Pacquiao donaría una parte de su bolsa a las víctimas filipinas de la pandemia.

Por esa razón, McGregor busca luchar con antelación luchar contra el estadounidense Dustin Poireir. El excampeón de la UFC usará este posible combate como preparación para su espectáculo contra uno de los mejores pugilistas de este siglo.