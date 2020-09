Tom Brady consigue su primera anotación como jugador de Buccaneers

Tom Brady comenzó con el pie derecho su andar con los Tampa Bay Buccaneers.

El veterano mariscal de campo consiguió su primera anotación con su nuevo equipo y además significó la ventaja para el equipo de Florida en su partido frente a los New Orleans Saints.

En segunda y gol con dos yardas por avanzar, Brady recibió el balón de su centro y él mismo hizo la jugada para anotar por la vía terrestre.

