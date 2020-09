Yadier Molina, con el 21 de Clemente, dispara bambinazo en triunfo de Cardenales

Portando el uniforme con el número 21 en honor a Roberto Clemente, Yadier Molina bateó un cuadrangular de dos carreras que dio la ventaja a los Cardenales de San Luis y los encaminó a una paliza de 12-2 sobre los Tigres de Detroit el jueves, en el primer juego de una doble cartelera.

Molina, habitualmente sereno, saltó al aire después de conectar su batazo y pasar por la primera base en el segundo inning. Pareció limpiarse una lágrima con la manga de su uniforme cuando llegó al plato.

Nacido en Bayamón, Puerto Rico, Molina es uno de los jugadores de la isla que portaron el número 21 como parte del homenaje a Clemente por parte de las Grandes Ligas esta semana. Clemente murió en un accidente de avión cuando se dirigía a llevar ayuda a las víctimas de un terremoto en Nicaragua el 31 de diciembre de 1972.

Molina le dio la ventaja por 2-0 a San Luis en la segunda frente a Tarik Skybal (1-2) con su tercer cuadrangular de la temporada.

Gracias a su 158vo jonrón con San Luis, superó a Johnny Mize en la 10ma posición de la clasificación histórica de los Cardenales.

