Novak Djokovic queda descalificado del US Open por pelotazo a jueza

Nueva York — El máximo cabeza de serie Novak Djokovic fue descalificado el domingo en los octavos de final del Abierto de Estados Unidos tras accidentalmente propinarle un pelotazo a una jueza de línea.

Fue un fulminante final para el empeño de Djokovic de conquistar un 18vo título de Grand Slam y a su arranque 26-0 en la temporada.

BREAKING: “Novak Djokovic, the No. 1 seed in the men’s draw, was disqualified from the U.S. Open after accidentally striking a lineswoman with a ball hit in frustration,” reports @nytimes

pic.twitter.com/wsVDKBa0nY

— David Begnaud (@DavidBegnaud) September 6, 2020