Steve Nash es el nuevo dirigente de los Nets de Brooklyn

Steve Nash, quien fue exaltado al Salón de la Fama hace un par de años, fue nombrado el jueves como nuevo entrenador de los Nets de Brooklyn, tomando las riendas de un equipo que confía tener a Kevin Durant y Kyrie Irving juntos la próxima temporada.

Se trata de una arriesgada apuesta por parte de los Nets. El canadiense de 46 años carece de experiencia como entrenador, pero confían que el dos veces ganador del MVP de la NBA tiene las condiciones naturales para dirigir.

Hall of Fame guard Steve Nash has signed a four-year contract to become the next coach of the Brooklyn Nets, sources tell ESPN.

— Adrian Wojnarowski (@wojespn) September 3, 2020