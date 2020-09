Garbiñe Muguruza es eliminada del US Open y se desquita con su raqueta

La española Garbiñe Muguruza fue eliminada en la segunda ronda del US Open por la búlgara Tsvetana Pironkova y fue tanta su frustración que se desquitó con su raqueta y la hizo pedazos.

La número 16 del mundo no pudo contra Pironkova y cayó por parciales de 7-5 y 6-3 en una hora y 21 minutos de juego.

Ahora Pironkova enfrentará en la siguiente fase a Donna Vekic de Croacia. Mira el video:

Garbine Muguruza is so much powerful

