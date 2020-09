Número 21 de Clemente regresa al terreno de juego en histórico homenaje de los Pirates

Los Piratas de Pittsburgh, incluyendo jugadores y entrenadores, entrarán al terreno de juego con la camiseta número 21 de la leyenda del béisbol, Roberto Clemente.

En un partido el 9 de septiembre en el que se medirán contra los Medias Blancas de Chicago, los Piratas honrarán la memoria de la estrella boricua en coordinación con Major League Baseball (MLB).

En una publicación en sus redes sociales, el equipo citó a Luis Clemente, hijo del pelotero y Vera Clemente: "[s]e hará historia el 9 de septiembre y queremos expresar nuestra más profunda gratitud a Dereck Shelton por su iniciativa y por apoyar el esfuerzo de la familia Clamente".

Roberto Clemente es uno de los íconos más importantes de Puerto Rico. Durante 18 años fue jugador de las Grandes Ligas del béisbol y formó parte del equipo de los Piratas desde 1955 hasta el 1972. Considerado un “five-tool player” (alto promedio de bateo, alto promedio en carreras, capacidad de atrape en defensa, capacidad de tiro y velocidad al correr las bases), fue elegido en 15 ocasiones como “All Star”, con 3,000 hits en su carrera y un promedio de vida de .317. Fue ganador de cuatro títulos de bateo, doce Guantes de Oro, elegido Jugador Más Valioso de la Liga Nacional en 1966 y de la Serie Mundial en 1971, con dos campeonatos en 1960 y 1971.

Se espera que después del partido las camisetas sean subastadas a través de la página pirates.auctions.mlb.com.

From Luis Clemente and the Clemente Family on the Pirates wearing No. 21 on Roberto Clemente Day. pic.twitter.com/BvtYzaoXOP

— Pirates (@Pirates) September 2, 2020