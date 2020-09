Emotiva reacción de los hijos de JJ Barea al ver a su padre de regreso a casa

La temporada de la NBA para el baloncelista puertorriqueño, José Juan Barea terminó luego de que los Mavericks de Dallas fueran eliminados en seis partidos por los Clippers de Los Ángeles.

Por esta razón, el boricua regresó a su hogar donde su hijos lo recibieron con mucha alegría y todos fuimos testigos del momento gracias a un video que publicó Barea en sus redes sociales. En el mismo, se puede ver cuando José Juan llama a su hija Paulina, quien es la que abre la puerta y recibe a su padre.

Barea estuvo desde principios de agosto en "la burbuja" que ha montado la NBA en el complejo deportivo de ESPN en Orlando debido a la situación que se vive por el COVID-19.

J.J. Barea's kids were there to welcome him home after he returned from the bubble ❤️

(via @dallasmavs) pic.twitter.com/aP8pZWug7e

— NBA on ESPN (@ESPNNBA) September 1, 2020