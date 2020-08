La tenista puertorriqueña Mónica Puig podría enfrentarse a Serena Williams en el Abierto de Estados Unidos si primero derrota a la rusa Margarita Gasparyan.

El torneo está pautado para comenzar el lunes y no contará con espectadores.

Por su parte Williams, de 38 años, primero tendrá que derrotar a la estadounidense Kristie Ahn, ex número uno en el mundo, en la primera ronda.

