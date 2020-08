Jugadores de la NBA acuerdan retomar la temporada tras boicot

Tras el boicot comenzado por los jugadores de los Milwaukee Bucks, los jugadores de la NBA han llegado a un acuerdo para reanudar los Playoffs en una reunión que se llevó en horas de la mañana del jueves.

Según informó el periodista de ESPN, Adrian Wojnarowski, los jugadores acordaron continuar la postemporada. Sin embargo, los tres partidos del jueves (Utah vs. Denver, Boston vs. Toronto y Dallas vs. Clippers) serán pospuestos.

Today's three playoff games will be postponed, source tells ESPN. Discussion underway on when teams will resume play. https://t.co/A2PazNKDhy — Adrian Wojnarowski (@wojespn) August 27, 2020

En la reunión, también se está discutiendo cómo serán retomados los partidos que fueron pospuestos.

Durante la mañana del jueves, jugadores y personal administrativo de los equipos han tenido reuniones por separado para dialogar sobre cómo se podrá retomar la postemporada y llegar a un acuerdo. Hasta el momento, hay optimismo por parte de algunos jugadores que quieren continuar jugando.

El boicot a la temporada de la NBA se debe a las protestas que se llevan a cabo en Estados Unidos, principalmente en Wisconsin donde esta semana un oficial de la policía le realizó varios disparos a Jacob Blake, un joven afroamericano.

Luego de la decisión de los Bucks, al movimiento se unieron los demás equipos. Incluso, miembros de la MLB, NFL y tenistas también se han unido al movimiento de boicotear sus propios eventos.

