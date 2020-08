Muere Kamala, legendario luchador de la WWE, a los 70 años

James Harris, luchador profesional de la WWE conocido como Kamala, ha fallecido a los 70 años.

La muerte del luchador fue anunciada en un primer momento por la cuenta de Twitter @80sWrestling_ y posteriormente confirmada por el perfil oficial de la WWE.

WWE is saddened to learn that James Harris, known to WWE fans as Kamala, has passed away at age 70.https://t.co/d0kGY4GcTO

— WWE (@WWE) August 10, 2020