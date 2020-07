Empresas puertorriqueñas impulsan torneo internacional de E-Sports

Las empresas boricuas Puerto Rico Gaming League y Team Red Rooster anunciaron hoy que mañana 4 de julio celebrarán el torneo de E-Sports “No Man’s Land”,

De acuerdo con un comunicado de prensa, el certamen de E-Sports reunirá a los mejores talentos de Latinoamérica. El evento contará con más de 40 equipos y sobre 250 jugadores, que se medirán en el juego de Call of Duty Modern Warfare por 9 semanas.

El torneo organizado por puertorriqueños cuenta al momento con la presencia de más de 10 países, entre ellos: Puerto Rico, Estados Unidos, República Dominicana, Ecuador, Costa Rica, Guatemala, Panamá, Argentina, Chile y México.

“Se logró con un esfuerzo masivo de nuestros colaboradores alcanzar equipos de todos tipos y edades, tenemos jugadores entre los 15 y 46 años, y tenemos dos equipos solo de chicas. Esto evidencia la inclusividad que solo E-Sports puede ofrecer a nivel competitivo.”, mencionó Jerel Gómez de Puerto Rico Gaming League

Por su parte, Ricardo “Mono” Román, Gerente General del Team Red Rooster, añadió que este evento viene a unirse a decenas más que “estamos organizando ante una nueva realidad del Covid-19 donde los eventos físicos presenciales ya no son posibles. Esta es una nueva forma de entretenimiento Covid Proof.” dijo 'El Mono' Román, como se le conoce al mejor jugador de E-Sports de Street Fighter en la isla.

Finalmente, Che Julio Aparicio, Vision Manager del Team Red Rooster, invitó a los jugadores y aficionados que al igual que lo hicieron en el From the Sofa Cup que organizaron junto a la liga de Baloncesto de Superior Nacional se unan al “Free to Play Game” del Team Red Rooster en la página www.thestadiumsportsbook.com y jueguen gratis a sus jugadores favoritos del torneo "No Man's Land" mientras participan para ganar de premios mientras más juegos acierten.

“Este free-to-play game viene a añadirle emoción y competitividad al torneo para que los fanáticos expresen sus conocimientos de cuáles son los jugadores más duros de Call of Duty. No es una apuesta pues eso aún no se puede, pero es un juego que te permite demostrar si eres un duro en Esports de verdad mientras participas para ganar premios super cool.” Dijo Che Julio, Vision Manager de Red Rooster.