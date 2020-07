Kobe Bryant protagonizará portada de NBA 2K21

A cinco meses de la muerte de Kobe Bryant se mantienen los homenajes en su memoria. Ahora fue el estudio 2K que anunció que el ex basquetbolista aparecerá en la portada del videojuego NBA 2K21.

La estrella de los Lakes estará en la edición ‘Mamba forever’. Será la tercera ocasión que Kobe sea la portada del videojuego más popular de basquetbol. También aparecieron en NBA 2K10 y NBA 2K17 Leyenda.

8️⃣ Relentless. Driven. A true competitor. We celebrate Kobe Bryant as our Cover Athlete for the Current Gen Mamba Forever Edition 🐍 #NBA2K21 pic.twitter.com/1wfH4kTPPN — NBA 2K21 (@NBA2K) July 2, 2020

El cinco veces campeón de la NBA perdió la vida en enero pasado cuando se estrelló el helicóptero en que viajaba. También perdieron la vida su hija Gianna y otras siete personas.

2️⃣4️⃣ Legend. Leader. Champion. We honor Kobe Bryant as our Cover Athlete for the Next Gen Mamba Forever Edition 💜💛 #NBA2K21 pic.twitter.com/OOONVibhvX — NBA 2K21 (@NBA2K) July 2, 2020

Los otros jugadores que también contarán con su portada en la edición de este año son Damian Lillard, de los Trail Blazers de Portaldn, para las consolas de PS$ y Xbox One; mientras que para las versiones de PS% y Xbox Series X estará Zion Williamson, de los Pelicans de Nueva Orleans.

Mamba Forever 💜💛 A closer look at the covers We love and miss you Kobe #NBA2K21 pic.twitter.com/Jf1M5kUewx — NBA 2K21 (@NBA2K) July 2, 2020

El juego estará disponible para la actual generación a partir del próximo 4 de septiembre.