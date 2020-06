Decepcionada Amanda Serrano al no poder enfrentar a la campeona Katie Taylor

La nueve veces campeona mundial de siete categorías de peso, Amanda Serrano, tenía previsto enfrentar desde el año pasado a la campeona indiscutible de las 135 libras Katie Taylor, de Irlanda, pero debido a diferencias en las negociaciones, no habrá mega combate en el boxeo femenino.

“En cuatro ocasiones Amanda (Serrano) ha firmado la pelea”, dijo el manejador de la puertorriqueña, Jordan Maldonado. “Ella firmó para pelear a finales de 2019 en Nueva York, pero Taylor optó por subir de categoría de peso. Luego aceptamos la pelea para principios de 2020 en la misma ciudad, pero el equipo de Taylor entendía que necesitaban más tiempo para entrenar y se movió para el 2 mayo en Inglaterra, pero como al mes y medio llegó la pandemia COVID-19 y movieron la pelea para el 4 de julio, todo esto, aceptando una bolsa de dinero que no estaba a tono con la magnitud de la pelea, pero como Amanda quiere hacer historia por Puerto Rico, accedimos super contentos”.

“Ahora, nos están ofreciendo la pelea para agosto, pero quitándole a Amanda casi un 50% de su bolsa. Sin embargo, a Taylor le están quitando muchísimo menos. Entendemos que hay una situación mundial con el COVID-19 y hay cambios en las plataformas de boxeo, pero las peleas grandes, son peleas grandes. Muchas peleas importantes están detenidas hasta que regrese la fanaticada a los eventos. Si aceptamos esta nueva oferta, estaríamos creando un precedente negativo para el boxeo femenino, que tantas mujeres se han esforzado para subirlo a nivel mundial”.

Serrano, por su parte, expresó que "se supone que para noviembre o diciembre del año pasado, esas correas de las 135 libras estuvieran por todo lo alto en las calles de mi bella isla de Puerto Rico, pero Taylor subió de división por una pelea y eso me dolió porque uno sueña con peleas históricas y de la nada desaparecen. Al presente, me ofrecen una bolsa muy baja, como si me estuviera muriendo de hambre. En casi toda mi carrera, he sacrificado mi bolsa de dinero para mantenerme activa en el boxeo, pero ahora mis logros son los que hablan y sigo firme”.

Maldonado también reiteró, “el contrato de Amanda con el promotor Lou DiBella expira pronto. Esperemos que haga su trabajo porque el boxeo necesita esa pelea y si hay que esperar, se espera. Amanda es campeona mundial de las 126 libras de la Organización Mundial de Boxeo y campeona mundial interina del Consejo Mundial de Boxeo. Hay buenas peleas de unificación en el camino en lo que le hacen justicia a Amanda”.

