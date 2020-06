Boricua despunta en torneo de videojuegos de la NBA 2K League

Después de culminar su participación en el torneo 'The Tipoff' de la NBA 2K League, el gamer boricua Jomar “Jomar” Varela-Es­capa continuará su desempeño en la temporada regular que continúa la semana que viene de esta liga de videojuegos de baloncesto.

Varela-Escapa —natural de Mayagüez— participó en la escuadra de Pacers Gaming en el torneo de 'The Tipoff' que se disputa esta semana de forma remota y que el equipo ganador se podría llevar a casa uno $160,000. El torneo culmina el próximo 19 de junio y los partidos se transmitirán en vivo vía ESPN 2, plataformas digitales de ESPN y por los canales de Twitch y YouTube de la NBA 2K League.

Los Pacers Gaming fueron eliminados del torneo ayer en la noche al perder dos partidos contra la escuadra de Grizz Gaming y dividir dos juegos con los Warriors Gaming. El boricua anotó 17 puntos en uno de los partidos contra el Grizz Gaming.

Y la representación latina de la escuadra de los Pacers no se limita a Varela-Escapa ya que cuentan con la participación del gamer dominicano Eddy 'Bohío' Pérez, quien terminó con 13 puntos en la única victoria del equipo contra los Warriors.

"That's what teammates are for, we got you."

Comms from last night's win over T-Wolves Gaming with the team: @NateKahl, @BOHIO_25, @Swizurk, @WoLF74, @Jomar12_PR, @bobbyjones_23. pic.twitter.com/eF73pXngB6

— Pacers Gaming (@PacersGaming) June 11, 2020