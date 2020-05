Crean petición en la Internet para limpiar el Hipódromo Camarero

Con el propósito de salvar la industria hípica puertorriqueña, el señor Lucas Castro, propietario de caballos de carrera, informó la creación de una petición en la página digital Change.org dirigida a pedirle la renuncia a Ervin Rodríguez, presidente de la Junta de Directores del Hipódromo Camarero, para así restablecer el hipismo como sector socioeconómico viable.

“El hipismo puertorriqueño lleva años secuestrado por el señor Ervin Rodríguez y su insistencia de hacer las cosas a su manera sin jamás consultar con los miembros de la industria. Uno tiene que sólo ver las deplorables condiciones en que se encuentra el Hipódromo Camarero para darse cuenta de que tampoco funciona como administrador. Nuestro único hipódromo está totalmente deteriorado y eso es antes del huracán María en septiembre de 2017”, señaló Castro mediante un comunicado de prensa.

Para firmar la petición los usuarios pueden entrar al siguiente enlace (Link) en el Internet: http://chng.it/KSqxgxxG

Según dijo Castro, “el hipódromo no tiene un plan viable para, no solo reabrir las operaciones después de la pandemia del COVID-19, pero para cambiar la ruta de sus operaciones. El señor Rodríguez no impulsa nuevas alternativas para atraer fanáticos a las carreras de caballo. Su única propuesta es las máquinas de videojuego ‘Lucky Cash’. No hay visión, no hay plan y no queremos más de esto”.

“Hago un llamado a todo aquel que atesora el deporte hípico puertorriqueño a unirse a esta petición que busca la salida de este caballero por el bienestar del nuestra industria. La hípica no puede aguantar otro año más con este señor dirigiendo el Hipódromo. Ahora mismo tiene secuestrada la reapertura con su insistencia de las máquinas de videojuego. Siempre es algo. Basta ya. Digámosle que no a esta injusticia, llenemos esta petición”, terminó diciendo el Sr. Castro.

Change.org, establecida en el año 2011, es una plataforma en la Internet muy utilizada por personas y organizaciones sin fines de lucro para promover peticiones públicas.

