Con fecha el regreso de Mónica Puig a la cancha

¡Estamos de vuelta! 💪🏼 El 23 de junio vuelve el tenis: THE 2020 (RE) OPEN TOUR 🎾⁣⁣ #PicaPower ⁣⁣ ⁣⁣ We are back! 💪🏼 Tennis will return on June 23: THE 2020 (RE) OPEN TOUR 🎾⁣⁣ #PicaPower⁣⁣ ⁣⁣ ⁣