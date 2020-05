Barcelona lanza línea de mascarillas protectoras ante el COVID-19

El Barcelona lanzó una primera serie de mascarillas protectoras para sus hinchas durante la pandemia de coronavirus.

El club catalán anunció el lunes que las mascarillas estarán disponibles en tres modelos diferentes de diseño exclusivo con los colores del Barcelona. Se podrán adquirir en línea o en tiendas de venta directa a medida que abran sus puertas.

Las mascarillas se fabrican en Cataluña con algodón 100% ecológico. El club informó que las mascarillas “cumplen todas las garantías de seguridad y normativas sanitarias”. Son reutilizables y están garantizadas hasta 40 lavados.

España fue uno de los países más afectados por la pandemia, con casi 30,000 fallecimientos. El uso de las mascarillas es ahora obligatorio para toda la población en casi todo momento.

💪 We have the best defence.

🙌 Now available throughout Europe, exclusively online and at Barça Stores.

💙❤️ 100% ecologic cotton | 100% reusable | 100% culer

— FC Barcelona (from 🏠) (@FCBarcelona) May 25, 2020