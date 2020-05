Peloteros boricuas recaudan fondos para Banco de Alimentos y jugadores de ligas menores

La organización sin fines de lucro More than Baseball, está lanzando un proyecto de recaudación de fondos con el Banco de Alimentos de Puerto Rico para ayudar a jugadores de las ligas menores y proveer alimentos a comunidades afectadas por la crisis del COVID-19 en Puerto Rico. La iniciativa se extenderá hasta el 31 de mayo y el 25% de lo recaudado será donado al Banco de Alimentos.

MTB, organización fundada con la aportación original del jugador veterano Javier Vázquez y el receptor de los Medias Rojas de Boston Christian Vazquez, donará el resto de lo recaudado al Programa de Incentivos para Ligas Menores.

Este programa para ligas menores ayuda a jugadores en dificultades con motivo del cierre provocado por el Covid-19. More than Baseball ha otorgado ya sobre 200 ayudas para gastos básicos durante este momento sin precedentes. El ingreso anual de un jugador de ligas menores en el béisbol es de $6,882. Este año será mucho menos para la mayoría de esos jugadores.

“Estuve cuatro años en las ligas menores y sé de primera mano cuán difícil puede ser”, dijo Javier Vázquez, lanzador puertorriqueño que hizo su carrera en seis equipos de Grandes Ligas. “Como puertorriqueño, siento orgullo del gran trabajo que está haciendo More than Baseball para ayudar a nuestras comunidades de este deporte en el mundo entero. Me enorgullece apoyar su asociación al Banco de Alimentos para ayudar a miles de puertorriqueños que necesitan alimentos”.

Para poner esto en perspectiva, la línea de las Guías Federales sobre la Pobreza para el 2020 indican que el nivel de pobreza se encuentra en los $12,760 por individuo o $26,200 por familia de cuatro, que es precisamente el promedio de las familias de los jugadores de las ligas menores según un estudio realizado por MTB.

Te recomendamos:

Cerrarán otra vez este fin de semana un tramo del expreso Las Américas Los trabajos iniciarán la madrugada de este jueves y terminarán el domingo, 24 de mayo

“More than Baseball va a ayudar a la próxima generación de jugadores de grandes ligas a lograr su sueño. Su trabajo con el Banco de Alimentos me da la oportunidad de ayudar a mi gente en Puerto Rico y a los jugadores de las ligas menores", indicó Vázquez.

El Banco de Alimentos, ubicado en Carolina, provee alimentos a través de sobre 150 centros de distribución en la isla. “El Banco de Alimentos sigue su lucha contra el hambre tras los huracanes, los terremotos y ahora la crisis del Covid-19. En abril distribuimos 2,396,375 libras de alimentos que impactaron a 532,528 personas, mayormente niños y adultos mayores, en los 78 municipios de Puerto Rico”, dijo Denise Santos, presidenta del Banco de Alimentos.

Además de la ayuda monetaria a los jugadores de las ligas menores, MTB ofrecerá asesoramiento financiero y legal, ayuda para vivienda, apoyo fuera de temporada, adiestramiento sobre desarrollo profesional y empleo, y recursos de entrenamiento. MTB también ofrece seminarios en línea para solicitudes de seguros, alfabetización financiera, programas de adiestramiento mental, nutricional y otros.

Para más información visite la página de www.morethanbaseball.org o comuníquese con su Presidente y Director de Operaciones Simon Rosenblum-Larson en [email protected] o llamando al (608) 770-3537.

Te podría interesar: