Adriana Díaz envía palabras de aliento a jóvenes que se quedaron sin graduación

La tenimesista puertorriqueña Adriana Díaz se solidarizó con los miles de estudiantes a quienes la emergencia por el coronavirus arruinó sus planes de fin de curso escolar, incluyendo su esperada graduación.

La campeona panamericana y centroamericana grabó un vídeo en el que felicita a los jóvenes por sus logros y los exhorta a no desanimarse y celebrar el inicio de un "futuro maravilloso".

"Quiero felicitar a todos esos niños y jóvenes que debido a la situación no pueden estar desfilando con su toga en su graduación. Al igual que ustedes, yo también me preparé para un evento grande este verano y me cambiaron los planes por la pandemia. Aun así, quiere que se sientan orgullosos de lo que lograron. Esto pasará y podrás celebrar tu triunfo. Cuando mires atrás recordará este verano como uno en el que fuimos fuertes. No te desanimes, no te rindas, y tampoco estés triste. Da gracias por la salud, por la vida y celebra este gran logro como el comienzo de un futuro maravilloso. Felicidades", dijo Adriana en el video, que fue compartido por el Comité Olímpico de Puerto Rico.

La pandemia de COVID-19 cambió los planes de todas las clases graduandas en la isla, que no podrán celebrar actividades como su graduación y senior prom. Muchas clases han recurrido a la tecnología para celebrar diversas actividades de forma virtual, mientras que algunas han efectuado encuentros fugaces mediante caravanas manteniendo distanciamiento físico.