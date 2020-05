Serena Williams ofrece clases de yoga por Instagram

Serena Williams espera con entusiasmo la oportunidad de competir cuando lo permita la pandemia de coronavirus, en parte debido a que se siente "mejor que nunca”.

Su hermana mayor, Venus, tiene otra aspiración: pasar tiempo dentro de algún bar en un tejado.

Dos de las más exitosas hermanas en la historia del deporte, ganadoras de 30 títulos individuales de Grand Slam en forma combinada y de 14 en dobles formando pareja — compartieron esos pensamientos y más el martes, tras una sesión de yoga en línea, durante la que ofrecieron consejos y algunas risas.

Todos los torneos profesionales de tenis están suspendidos hasta mediados de julio debido a la pandemia. El Abierto de Francia, por ejemplo, fue pospuesto de mayo a septiembre, mientras que Wimbledon fue cancelado por primera vez en 75 años.

En condiciones normales, las hermanas Williams hubieran tenido acción esta semana en el Abierto de Italia, un torneo de arcilla previo a Roland Garros.

“Estoy esperando volver a la cancha. Es lo que hago mejor. Me encanta jugar”, dijo Serena. “Pero este descanso es un mal necesario. Creo que mi cuerpo lo necesitaba aunque yo no lo quería. Ahora me siento mejor que nunca. Me siento más relajada, en forma. Ahora estoy pensando: Puedo salir y jugar tenis de verdad”.

Tras la pregunta de su hermana sobre qué es lo que más le entusiasma de volver a a la normalidad, Venus respondió: “me gusta salir y quiero estar en un bar en el tejado con una copa de champaña en la mano y pasando un buen rato bailando”.

Mientras, los aficionados deseosos de saber cómo flexionarse y estirarse a la manera una campeona pudieron ver a Serena, ganadora de 23 centros individuales del Grand Slam, cuando lideraba la sesión y conversaba a lo largo de la misma.

Venus, quien ganó Wimbledon cinco veces y el Abierto de Estados Unidos dos más, se unió a su hermana con un tapete de yoga, siguió la misma rutina y mostró versiones modificadas.

Todo esto fue visto en directo a través del Instagram de las hermanas. Después de que terminó la clase de yoga, se hicieron preguntas mutuamente.

Venus se quedó al final para responder preguntas de los espectadores.

El objetivo fue ayudar a que la gente encuentre alternativas de mantenerse en forma mientras está en casa debido a la pandemia de COVID-19.

En un momento Serena advirtió, “No se lesionen haciendo esto”. En otro dijo: “Si tienes malas rodillas como yo, usa un cojín”.